Південна Корея провела перше засідання групи з подолання нерівності — Korea Herald

У Сеулі 12 листопада уряд Південної Кореї провів перше засідання керівної групи нової цільової групи, що займатиметься питанням нерівності в різних сферах. Зустріч провели перший заступник міністра фінансів Квон Де Йон і перший заступник міністра охорони здоров’я Хьон Су Йоб, повідомляє Korea Herald.

П’ять напрямів роботи

Цільову групу очолюватиме міністр фінансів. До її складу входять керівна група та п’ять робочих груп, які займатимуться нерівністю на ринку праці, у промисловості, між регіонами, поколіннями та соціальними класами.

Кожну робочу групу очолить профільний заступник міністра. Вони співпрацюватимуть із державними дослідницькими інститутами, щоб визначити ключові завдання політики.

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Заходи для стратегії зростання

Робочі групи засідатимуть щотижня, а керівна група — щонайменше двічі на місяць. Заходи, які міністерства узгодять до кінця року, включать до економічної стратегії зростання Південної Кореї на 2027 рік.

Квон Де Йон наголосив на потребі відповісти на питання, чи всі зростають разом. Він також зазначив, що торік зарплати працівників із нерегулярною зайнятістю становили лише 61% від заробітків штатних працівників великих компаній. Посадовець закликав міністерства тісніше координувати заходи, що охоплюють бюджетні видатки, оподаткування, фінанси та регуляторні реформи.

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