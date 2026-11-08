Південна Корея розгляне $1,5 млрд для пожежної служби — Korea Herald

Уряд і правляча Демократична партія Південної Кореї домовилися розглянути надання близько 2 трлн вон, або $1,5 млрд, для термінових і необхідних інвестицій у пожежну службу. Кошти мають зменшити фінансове навантаження на місцеву владу, яка нині покриває основну частину таких витрат, повідомляє Korea Herald.

Навантаження на місцеві бюджети

Рішення обговорили на зустрічі представників правлячої партії, уряду та адміністрації президента в офіційній резиденції прем’єр-міністра в Сеулі. За словами старшого речника Демократичної партії Пак Сон Джуна, місцеві органи влади оплачують приблизно 90% витрат на пожежогасіння, хоча пожежники у 2020 році отримали статус державних службовців. На центральний уряд припадає близько 10% бюджету пожежної служби.

Пак також повідомив, що під час розгляду парламентом бюджету на 2027 рік уряд шукатиме додаткове фінансування для пожежної техніки, навчальних об’єктів і спеціалізованих медичних послуг. Водночас механізм фінансування та розподілу базових 2 трлн вон ще не визначили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Податок на тютюн і фонд реагування

Голова адміністрації президента Лім Кван Хьон заявив, що влада консультуватиметься з Національними зборами щодо додаткових видатків на пожежну службу та можливого використання Фонду реагування на майбутні виклики. Також уряд і партія планують відновити міжвідомчу робочу групу з фіскальної децентралізації.

Окремо обговорюють перенаправлення надходжень від місцевого освітнього податку, що стягується з податку на споживання тютюну. Він щороку приносить приблизно 1,5 трлн вон на фінансування місцевої освіти та має припинити дію наприкінці 2026 року. Демократична партія пропонує спрямувати всю суму на пожежну службу, що потенційно збільшило б пакет підтримки до понад 3,5 трлн вон.

Дискусія після загибелі пожежника

Дебати про фінансування посилилися після смерті пожежника Кім Чін Сока, який 17 жовтня помер від травм, отриманих під час гасіння пожежі на заводі в Пучхоні на захід від Сеула. Остаточний обсяг допомоги, джерела коштів із Фонду реагування та долю податкових надходжень мають визначити під час парламентського розгляду бюджету на 2027 рік.

Читай нас у