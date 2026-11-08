Південна Корея розширила морську місію до вод біля Оману — Korea Herald

Південна Корея вирішила розширити район операцій військово-морського підрозділу Cheonghae від Аденської затоки до вод на південь від Оману, поблизу порту Дукм. Як повідомляє Korea Herald, нова зона розташована приблизно за 650 кілометрів від Ормузької протоки.

Cheonghae Unit традиційно виконував антипіратські завдання в Аденській затоці. Оновлена пропозиція щодо продовження закордонного розгортання підрозділу, яку в четвер схвалили на засіданні на рівні заступників міністрів, передбачає також посилення контингенту морським патрульним літаком, фахівцями зі знешкодження боєприпасів і безпілотним обладнанням для розмінування.

Нові завдання підрозділу

Додаткові засоби мають розширити можливості підрозділу за межі боротьби з піратством. Зокрема, йдеться про морське спостереження та реагування на потенційні мінні загрози. У Сеулі наголосили, що Cheonghae Unit залишатиметься під самостійним командуванням Південної Кореї та не братиме безпосередньої участі в конфлікті між США та Іраном.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посадовці також зазначили, що для фактичного введення південнокорейських сил до Ормузької протоки знадобиться окреме схвалення Національних зборів.

Поїздка глави МЗС до Франції

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон у неділю вирушив до Франції на зустріч глав зовнішньополітичних відомств G7, яка відбудеться в Марселі в понеділок і вівторок. Очікується, що учасники обговорять ситуацію на Близькому Сході, диверсифікацію енергопостачання та безпеку штучного інтелекту.

Держдепартамент США підтвердив, що державний секретар Марко Рубіо також відвідає Францію. Окрему зустріч Чо та Рубіо офіційно не анонсували, однак у разі її проведення серед можливих тем названо розширення місії Cheonghae Unit і відновлення двосторонніх консультацій щодо програми Південної Кореї зі створення атомних підводних човнів. Сеул прагне співпраці Вашингтона щодо отримання ядерного палива для запланованих субмарин.

Читай нас у