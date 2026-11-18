У Південній Кореї скликали термінову нараду з кібербезпеки після повідомлень про критичні вразливості в OpenJDK — поширеній платформі Java. Міністерство науки та ІКТ країни й Корейське агентство інтернету та безпеки закликали установи та компанії негайно перевірити свої Java-інсталяції й встановити актуальні оновлення, повідомляє Korea Herald.

Ризик віддаленого запуску коду

За даними відомств, уразливості за певних апаратних і програмних умов можуть дозволити зловмисникам віддалено запускати шкідливий код без автентифікації. Одна з проблем, яку назвали Java4Shell і позначили як CVE-2026-114938, пов’язана з помилкою пошкодження пам’яті в декодері Base64 у складі OpenJDK.

Java застосовують у корпоративних і державних ІТ-системах, зокрема у вебсервісах, системах групової роботи та програмному забезпеченні для планування ресурсів підприємств. Це викликало занепокоєння щодо можливих ризиків для критично важливих операцій.

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Оновлення та координація

Oracle у вівторок за американським часом випустила виправлення для 11 вразливостей Java SE, зокрема тих, що стосуються окремих версій Java SE та GraalVM. Південнокорейські органи влади порадили насамперед оновити сервіси, доступні з інтернету, та критичні бізнес-системи, а також перевірити коректність встановлення патчів.

Офіс національної безпеки Чхонвадэ провів екстрену нараду ще до публічного розкриття інформації про вразливості. У ній брали участь представники міністерств науки, оборони та внутрішніх справ, Національної розвідувальної служби й фінансових регуляторів. Учасники домовилися обмінюватися даними про загрози та інформацією про захисні заходи в режимі реального часу.

Нові вразливості в Java виявили через кілька тижнів після серйозних проблем у PHP. Саме вразливості PHP стали підставою для того, щоб Південна Корея 22 жовтня підвищила рівень кіберзагрози для приватного сектору з «уваги» до «обережності».

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