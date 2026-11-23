Південна Корея та Китай значною мірою завершили переговори щодо розширення угоди про вільну торгівлю. Нові домовленості охоплюють, зокрема, індустрію розваг, туризм і фінансові послуги, повідомляє Euronews. Оголошення пролунало під час переговорів президента Південної Кореї Лі Чже Мьона та президента Китаю Сі Цзіньпіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені.

До формального підписання документа сторонам ще потрібно завершити технічні деталі, переклад і юридичну перевірку, заявило Міністерство комерції Китаю.

Доступ для кіно та відеоігор

Пекін погодився застосовувати до південнокорейських компаній у сфері кіно та відеоігор такі самі правила, як до бізнесу з інших країн. Китай також пообіцяв не дискримінувати корейські фільми й онлайн-ігри під час розгляду заявок на схвалення, повідомило торговельне міністерство в Сеулі.

Домовленості мають розширити механізм спільного виробництва: крім кіно, він охопить телесеріали, анімацію, розважальні програми та документальні стрічки. Продукція, офіційно визнана спільним виробництвом, матиме статус китайського контенту й не враховуватиметься у квотах для іноземних робіт. Водночас фільми все одно проходитимуть китайську перевірку контенту перед виходом у прокат.

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Концерти K-pop не гарантовані

Південнокорейські компанії індустрії розваг стикалися з обмеженнями у Китаї після рішення Сеула розгорнути американську систему протиракетної оборони у 2016 році. Пекін формально не визнавав існування таких обмежень, які торкнулися фільмів, телепрограм і живих виступів.

За даними The Korea Herald, високопосадовець адміністрації президента Південної Кореї заявив, що угода не зобов'язує сторони схвалювати концерти, але відкриває більше каналів для обговорення цього питання з Китаєм. Представники індустрії також обережно оцінюють, чи призведуть зобов'язання до практичних змін для виробників контенту.

Туризм і послуги

За умовами розширеної угоди південнокорейські туроператори, що працюють у 23 визначених районах Китаю, зокрема в Пекіні та Шанхаї, зможуть організовувати закордонні поїздки для громадян Китаю та іноземців, які там проживають. Ритейлери також зможуть керувати мережами з 30 і більше магазинів без створення спільних підприємств із китайськими партнерами.

Натомість Південна Корея погодилася розширити доступ китайських компаній до юридичних, роздрібних та аудіовізуальних послуг. Обидві країни також домовилися не вимагати передавання технологій як умови для інвестицій. Початкова угода про вільну торгівлю між країнами набула чинності у грудні 2015 року, а переговори про її розширення стартували в березні 2018-го.

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