Міністерство національної оборони Південної Кореї заявило про намір викликати російського аташе з питань оборони після того, як кілька військових літаків Російської Федерації — держави-агресора — увійшли до південнокорейської зони ідентифікації протиповітряної оборони над Східним морем, також відомим як Японське море. У відомстві планують заявити рішучий протест через цей інцидент.

Реакція Південної Кореї

Як повідомляє The Moscow Times, південнокорейські сили вжили військових заходів, зокрема залучили винищувачі. Після цього російські літаки залишили зону. У міністерстві заявили, що вони наблизилися до межі повітряного простору країни, тому було оголошено превентивне попередження.

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Порушення повітряного простору не зафіксували

Південнокорейські військові зазначили, що російські літаки не порушували повітряний простір країни. Також вони повідомили, що літаки Північної Кореї до інциденту не причетні. Раніше влада провінції Північний Кьонсан поширила екстрене попередження про ймовірний північнокорейський літак, але згодом виправила це повідомлення.

Зона ідентифікації протиповітряної оборони не є суверенним повітряним простором держави. Вона слугує буферною зоною, у якій країни ідентифікують літаки, що наближаються з міркувань безпеки. Військові літаки зазвичай мають завчасно повідомляти про вхід до такої зони, хоча юридично це не є обов'язковою вимогою.

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