Південна Корея вирішила стати співавторкою цьогорічної резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо прав людини в КНДР. Документ закликає припинити порушення прав людини в КНДР і водночас наголошує на важливості діалогу з Пхеньяном, повідомляє Korea Herald із посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї.

Розгляд резолюції в ООН

Проєкт резолюції запропонував Європейський Союз. Наразі його розглядає Третій комітет Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Очікується, що комітет ухвалить документ приблизно 18–19 листопада.

У південнокорейському зовнішньополітичному відомстві заявили, що країна приєдналася до співавторів резолюції, щоб продовжити міжнародну співпрацю задля практичного поліпшення ситуації з правами жителів КНДР.

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Положення про діалог

За пропозицією Південної Кореї до тексту включили положення про важливість діалогу та взаємодії з Пхеньяном, зокрема міжкорейських переговорів. Резолюція також закликає до поступу в гуманітарних питаннях, що стосуються викрадених людей, затриманих, військовополонених і розділених сімей.

Південна Корея виступає співавторкою резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо прав людини в КНДР п’ятий рік поспіль. Генасамблея щороку ухвалює такі резолюції з 2005 року, закликаючи Пхеньян припинити порушення прав людини та співпрацювати з міжнародними зусиллями у цій сфері.

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