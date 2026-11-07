Південна Корея вперше за 17 років відправила хурму до Китаю — Korea Herald

Південна Корея вперше за 17 років переговорів відправила партію хурми до Китаю. Президент Лі Чже Мьон заявив, що влада активно підтримуватиме відкриття нових експортних ринків для розвитку аграрної галузі, повідомляє Korea Herald.

Вихід на китайський ринок

У дописі в соціальній мережі X Лі Чже Мьон зазначив, що корейська хурма виходить на китайський ринок. За його словами, розширення експорту за межі Південно-Східної Азії до Китаю створює нові можливості для місцевих аграрних громад.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент також наголосив, що диверсифікація напрямків постачання може зменшити залежність від окремих ринків і дати змогу представити корейську сільськогосподарську продукцію ширшій аудиторії споживачів.

Заява щодо Пусана

В іншому дописі Лі Чже Мьон поширив повідомлення мера Пусана Чун Чже Су про те, що витрати іноземців за банківськими картками в місті перевищили 1 трлн вон, або 733,24 млн доларів. Президент висловив підтримку меру та жителям Пусана, додавши, що підтримуватиме їхні зусилля з розвитку міста як морського центру світового рівня.

Читай нас у