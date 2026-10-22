Південна Корея встановила рекордні застави для китайських суден — Korea Herald

У Південній Кореї китайським рибальським суднам, затриманим за незаконний вилов у корейських водах, уперше призначили застави до 1,5 млрд вон за кожне. Президент Лі Чже Мьон заявив, що застосування закону не передбачатиме винятків, повідомляє Korea Herald.

Застави для затриманих суден

За даними Берегової охорони Південної Кореї, два китайські рибальські судна, затримані 16 вересня поблизу Північної розмежувальної лінії неподалік острова Пенньондо, мають внести заставу по 1,5 млрд вон. Ця лінія є фактичним морським кордоном із Північною Кореєю.

Ще вісім китайських суден затримали 11 серпня біля острова Йонпхьондо. Для двох із них визначили застави у 1,5 млрд і 1 млрд вон відповідно.

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П'ятикратне підвищення ліміту

Це перші випадки, коли розмір застави перевищив попередню межу в 300 млн вон. У травні набули чинності зміни до закону про здійснення суверенних прав щодо рибальства іноземців у виключній економічній зоні, які збільшили максимальну заставу вп'ятеро — до 1,5 млрд вон.

Застава є фінансовою гарантією, що дозволяє звільнити затримане судно та його екіпаж до завершення юридичних процедур. Згідно з Конвенцією ООН з морського права, судно й екіпаж, затримані за порушення правил рибальства у виключній економічній зоні іншої держави, мають бути оперативно звільнені після внесення обґрунтованої застави або іншого забезпечення. Водночас розгляд справи може тривати, а порушникам можуть призначити штраф.

У грудні 2025 року Лі Чже Мьон під час брифінгу Берегової охорони закликав посилити фінансові санкції, поставивши під сумнів достатність тодішніх стягнень для стримування незаконного промислу.

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