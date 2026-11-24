Південна Корея забезпечила поставки сирої нафти на листопад і грудень на рівні 90% від торішніх обсягів. Про це заявило Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни на тлі кризи на Близькому Сході та порушення торговельних потоків через Ормузьку протоку, повідомляє OilPrice.

Поставки на січень

За даними міністерства, чинні домовленості про січневі поставки сирої нафти становлять 75% від рівня січня 2026 року. Тижнем раніше країна забезпечила 50% обсягів поставок на січень, однак за останні дні законтрактовані обсяги зросли.

Влада Південної Кореї очікує, що на початку наступного року країна не зіткнеться з дефіцитом сирої нафти. Поставки нафти на листопад і грудень забезпечені на рівні 100% торішніх обсягів.

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Альтернативні постачальники

У січні—серпні частка саудівської нафти в імпорті Південної Кореї опустилася нижче 30% уперше з 2021 року. За даними OilPrice, південнокорейські нафтопереробники почали шукати альтернативні джерела постачання у березні після того, як війна в Ірані призвела до закриття Ормузької протоки, затримки частини саудівських вантажів і зростання цін на нафту та фрахт.

Частка американської нафти в імпорті Південної Кореї у квітні вперше перевищила 20% і відтоді залишається вищою за цей рівень. Того ж місяця країна забезпечила 273 млн барелів близькосхідної та казахстанської нафти, яку не потрібно перевозити через Ормузьку протоку. У червні Південна Корея також домовилася з Канадою потроїти імпорт канадської нафти цього року та збільшити закупівлі скрапленого природного газу з канадських експортних проєктів у наступні роки.

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