Південна Корея запропонувала КНДР переговори про кордон — Channel NewsAsia

Міністерство оборони Південної Кореї повторно запропонувало КНДР провести військові переговори, щоб узгодити точне проходження сухопутного кордону між двома країнами та зменшити ризик випадкових зіткнень. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Пропозиція після вибуху міни

Ініціативу 23 жовтня оголосив заступник міністра оборони з питань оборонної політики Кім Хон Чхоль. Вона пролунала після вибуху міни в демілітаризованій зоні у вересні, внаслідок якого були тяжко поранені двоє південнокорейських військових.

Південнокорейські військові дійшли висновку, що міни, які спричинили вибух, були закладені на південь від лінії військової демаркації. У КНДР ці висновки відкинули.

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Розбіжності щодо лінії розмежування

За словами Кіма, останніми роками військові КНДР будували тактичні дороги та огорожі, а також закладали міни поблизу лінії військової демаркації в демілітаризованій зоні. Він заявив, що під час цих робіт північнокорейські військові перетинали цю лінію.

Південна Корея вже пропонувала переговори в листопаді минулого року, аби врегулювати розбіжності щодо розташування кордону. Пхеньян на ту пропозицію не відповів.

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