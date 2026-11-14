Південна Корея зберегла цінові обмеження на пальне — Korea Herald

Уряд Південної Кореї ще на чотири тижні зберіг граничні ціни, за якими місцеві нафтопереробники постачають бензин, дизельне пальне та гас на автозаправні станції. Рішення ухвалили на тлі високих міжнародних цін на нафту та напруженості на Близькому Сході, повідомляє Korea Herald.

Граничні ціни на паливо

Від суботи максимальна ціна постачання бензину на автозаправні станції становитиме 1784 вони за літр, дизельного пального — 1773 вони, гасу — 1380 вон. Обмеження діятимуть протягом чотирьох тижнів, повідомило Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

Ціни утримують на нинішньому рівні 20 тижнів — із 27 червня, після їхнього зниження 26 червня. Уряд заявив, що цей крок має послабити тиск на споживчі ціни за умов високої вартості нафти та значних витрат на морські перевезення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ціни на нафту та ситуація на Близькому Сході

У міністерстві зазначили, що вартість нафти марки Brent 12 листопада знизилася до 96 доларів за барель, опустившись нижче позначки у 100 доларів. Водночас вона все ще більш ніж на 20 доларів вища, ніж наприкінці червня.

Південна Корея запровадила цінові обмеження на паливо в середині березня для стабілізації внутрішнього ринку на тлі порушень ланцюгів постачання, пов’язаних із війною між США та Іраном на Близькому Сході. Уряд планує за потреби коригувати екстрені заходи, стежачи за розвитком ситуації в регіоні та внутрішніми економічними умовами.

Читай нас у