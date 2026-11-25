Південна Корея збереже у новій оборонній Білій книзі формулювання, за яким режим і армія КНДР визначаються як вороги. Це буде перша така публікація за президентства Лі Чже Мьона, повідомляє Korea Herald з посиланням на посадовців Міністерства оборони країни.

За словами представника відомства, у документі залишать визначення північнокорейського режиму та армії як ворогів Південної Кореї. Нову Білу книгу планують оприлюднити наприкінці грудня після узагальнення матеріалів про оборонний бюджет і політику.

Відступ від практики ліберальних адміністрацій

Рішення відрізняється від підходу попередніх ліберальних адміністрацій Ро Му Хена та Мун Чже Іна. Вони не називали режим і військових КНДР ворогами прямо, натомість зосереджувалися на загрозах від військового потенціалу Пхеньяна, зокрема зброї масового ураження.

Лі Чже Мьон після вступу на посаду в червні 2025 року зробив мирне співіснування з КНДР одним із головних напрямів своєї політики. Через сім днів після інавгурації його адміністрація припинила трансляції через гучномовці на кордоні. У промові до Дня визволення в серпні 2025 року він заявив про повагу до політичної системи Північної Кореї та відкинув об'єднання шляхом поглинання.

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Позиція Пхеньяна

Водночас Пхеньян не продемонстрував готовності до взаємодії із Сеулом. У грудні 2023 року лідер КНДР Кім Чен Ин охарактеризував відносини між двома Кореями як відносини двох ворожих держав. На дев'ятому з'їзді правлячої Трудової партії Кореї у лютому він назвав Південну Корею головною ворожою державою та незмінним головним ворогом.

Директор Центру стратегії об'єднання Корейського інституту національної стратегії Мун Сон Мук вважає, що збереження формулювання відображає безпекову ситуацію, а не зміну політики адміністрації Лі щодо КНДР. За його словами, Південна Корея не може послаблювати військову готовність, оскільки КНДР вважає її ворогом і погрожує озброєннями, зокрема звичайними.

Термін «головний ворог» уперше з'явився в оборонній Білій книзі Південної Кореї 1995 року. Формулювання про режим і армію КНДР як ворогів повернули до документа у виданні 2022 року за президента Юн Сок Йоля на тлі ядерних і ракетних загроз з боку Пхеньяна.

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