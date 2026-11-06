Міністерство юстиції Південної Кореї пом’якшило візові правила для іноземців, які через суд домагаються юридичного визнання спорідненості з корейськими батьком або матір’ю. Вони зможуть довше залишатися в країні під час розгляду справ, а також за певних умов отримати дозвіл на працевлаштування, повідомляє Korea Herald.

Статус для позивачів і осіб, які здійснюють догляд

Нові правила стосуються іноземних громадян, народжених поза шлюбом, які подали позови проти свого ймовірного корейського батька або матері для встановлення юридичного батьківства. Зміни також поширюються на осіб, які здійснюють догляд за ними.

Раніше особи, які приїжджали до Південної Кореї за короткостроковими візами C-3, не мали гарантій щодо можливості залишатися в країні на час судового процесу. Навіть у разі виняткового дозволу на тривале проживання їм зазвичай не дозволяли працювати.

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Перебування до шести місяців

Тепер заявники та особи, які здійснюють догляд, можуть змінити свій міграційний статус на візу G-1-3, навіть якщо спершу в’їхали за короткостроковою візою. Для цього потрібно подати документи про відкритий судовий розгляд і докази, які підтверджують можливість спорідненості з громадянином Південної Кореї.

Статус G-1-3 надаватимуть на строк до шести місяців із можливістю продовження після оцінки перебігу судової справи. Окрема процедура передбачає дозвіл на роботу з гуманітарних підстав після розгляду Радою із захисту прав людини та просування прав і інтересів іноземців. Здебільшого працевлаштування дозволятимуть у сферах фізичної праці, тоді як для професій, що потребують кваліфікації, діятимуть чинні вимоги.

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