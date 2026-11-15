Південні сили Ємену передислокувалися від Баб-ель-Мандебської протоки — The National

Південні збройні сили Ємену оголосили про передислокацію підрозділів із району Баб-ель-Мандебської протоки. Вона охоплює аеропорт Дубаб і район Баб-ель-Мандебу на захід від провінції Таїз, повідомляє The National.

Причини передислокації

Сили, що воюють на боці міжнародно визнаного уряду Ємену, заявили, що пріоритетом операції є безпека столиці Адена та сусідніх провінцій, посилення ліній фронту й протидія наявним загрозам.

За даними видання, передислокація урядових сил залишає підтримуваним Іраном хуситам контроль над територією, з якої видно стратегічний морський шлях. Це може посилити їхній вплив на судноплавство через протоку.

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Бої поблизу Таїза

Південні сили також заявили, що передислокація має підтримати зусилля з прориву облоги міста Таїз, полегшити становище його жителів і припинити те, що військові назвали політикою блокади та голоду. Операцію планують проводити за підтримки коаліції на чолі із Саудівською Аравією, яка підтримує уряд Ємену.

У жовтні урядові війська почали кампанію з повернення стратегічних прибережних районів. У вересні хусити просунулися на південь, намагаючись встановити контроль над більшою частиною узбережжя Ємену на Червоному морі, та наблизилися до Баб-ель-Мандебу. Минулого місяця урядові сили заявляли про повернення району Дубаб і портового міста Моха.

Бої на заході провінції Таїз посилюються, а гуманітарна ситуація в місті погіршується. За інформацією видання, місто залишається в облозі: допомога не може потрапити туди, а цивільні не можуть його залишити.

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