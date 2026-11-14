Південний Судан переніс загальні вибори на 11 лютого 2027 року — Anadolu Agency

Національна виборча комісія Південного Судану перенесла загальні вибори з 22 грудня 2026 року на 11 лютого 2027 року. Оновлений виборчий календар комісія оприлюднила 14 листопада, повідомляє Anadolu Agency.

Новий виборчий графік

Реєстрація виборців триватиме з 14 до 28 листопада, а попередній реєстр мають опублікувати 29 листопада. Громадяни зможуть подати заперечення щодо нього з 30 листопада до 6 грудня. Виборчі посадовці розглядатимуть їх і вноситимуть виправлення 7–13 грудня, а процедури оскарження та судового розгляду заплановані до 1 січня 2027 року.

Виправлений реєстр мають подати 2–8 січня, а остаточний — оприлюднити 9 січня. Висування кандидатів розпочнеться 29 листопада з публікації форм для збору підписів. Документи кандидатів прийматимуть 14–20 грудня, а список висунутих кандидатів планують опублікувати 21 грудня.

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Результати та підготовка

Заперечення щодо висування кандидатів, виправлення й апеляції прийматимуть до 17 січня. Остаточний список кандидатів комісія планує оприлюднити 18–21 січня. Комісія планує оголосити остаточні результати виборів 15 лютого, а опублікувати їх — 16 лютого. На врегулювання виборчих спорів відведено 148 днів — з 17 лютого до 15 липня.

Голова Національної виборчої комісії Габріель Бол Денг повідомив, що реєстрація відбуватиметься у 3161 виборчому центрі в десяти штатах і трьох адміністративних районах країни. Для цього залучили та підготували 22 127 працівників. За його словами, виборчі матеріали й обладнання вже доправили до столиць штатів та адміністративних районів, а комплексний логістичний план передбачає їхню доставку до окремих центрів протягом наступних двох днів.

Для реєстрації виборцям необхідно надати національне посвідчення особи, паспорт або інший офіційний документ, що підтверджує особу та вік. Громадяни без документів можуть зареєструватися за спеціальними ідентифікаційними формами за сприяння традиційних лідерів.

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