Південний Судан запропонує інвесторам 14 нафтових блоків — OilPrice

Південний Судан планує залучити новий капітал для 14 розвідувальних нафтових блоків та збільшити видобуток із приблизно 170 тисяч до 230 тисяч барелів на добу. Ці пропозиції мають представити інвесторам на конференції South Sudan Oil & Power у Джубі наприкінці місяця.

За даними OilPrice, організатори конференції оцінюють поточний видобуток країни у 170 тисяч барелів на добу. Посадовець міністерства нафти Південного Судану повідомляв про 175 тисяч барелів на добу в серпні та називав ціллю 200 тисяч барелів на добу до серпня 2027 року.

Експорт залежить від маршрутів через Судан

Південний Судан залежить від трубопроводів, що проходять територією сусіднього Судану до портів на Червоному морі. Нафта з блоків 1, 2 і 4 потрапляє до трубопроводу Greater Nile через район Хегліг у Західному Кордофані. За інформацією видання, навколишню територію контролюють Сили швидкої підтримки Судану (RSF), тоді як суданська армія контролює термінали на Червоному морі. Безпеку комплексу в Хеглігу забезпечують військові Південного Судану.

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Вересневий звіт із посиланням на неназвані джерела в нафтовій галузі стверджує, що Джуба передає RSF 4 долари з 11 доларів, які стягують за кожен барель південносуданської нафти, перевезений контрольованою ними територією. Решту 7 доларів, за даними цього звіту, отримує суданський уряд, союзний з армією. OilPrice зазначає, що немає оприлюднених даних, які б визначали, чи отримує RSF свою частку нафтою, грошима або експортними доходами.

Друга експортна лінія також зазнала перебоїв

Інший маршрут — трубопровід Petrodar — транспортує нафту Dar Blend із блоків 3 і 7 у Палоху через шість насосних станцій у Судані до термінала Башайєр на Червоному морі. Розрив трубопроводу в лютому 2024 року скоротив експорт Південного Судану приблизно на дві третини, а видобуток знизився приблизно зі 150 тисяч до 62 тисяч барелів на добу. Повне транспортування відновили у квітні 2025 року, після чого нафтові об'єкти Судану неодноразово зазнавали атак безпілотників.

За оцінкою джерела, зупинка трубопроводу скоротила економіку Південного Судану приблизно на 24% у 2025 фінансовому році. У 2024 році нафта забезпечила 89% державних доходів, доступних бюджету, а впродовж 2021–2024 років — майже всі експортні надходження країни. Міністерство нафти також оцінює природне щорічне падіння видобутку в 20%: щоб досягти показника 230 тисяч барелів на добу, інвесторам необхідно компенсувати спад і додати загалом близько 94 тисяч барелів на добу.

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