Південноафриканський форвард третьої лінії Пітер-Стев дю Той через травму не зіграє у недільному фіналі Nations Championship проти Франції на стадіоні «Твікенем». Про це в заяві в середу повідомила Південноафриканська регбійна спілка, передає Channel NewsAsia.

Травми після матчу з Ірландією

Дю Той, який двічі вигравав Кубок світу, у понеділок був включений до стартового складу на фінальний матч. Тепер він повернеться до ПАР разом із травмованим фулбеком Даміаном Віллемсе.

Обидва гравці зазнали ушкоджень у матчі проти Ірландії в Дубліні, який збірна ПАР програла.

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Заміна ще не визначена

Головний тренер Расі Еразмус поки не назвав гравця, який замінить дю Тоя у складі. Він має визначитися із заміною пізніше цього тижня.

На груповому етапі Nations Championship збірна ПАР зазнала двох поспіль поразок у тестових матчах — від Франції та Ірландії. Попри ці результати команда посіла перше місце в таблиці команд Південної півкулі.

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