Південноафриканського бізнесмена заарештували в Джибуті — TimesLIVE

Південноафриканського бізнесмена з Йоганнесбурга Вінстона Кліффа заарештували в Джибуті за обставин, які TimesLIVE описує як нез’ясовані. Його родина побоюється за нього.

Інформації про батька немає

Кім Хузвайо, донька Вінстона Кліффа, не має інформації про ситуацію з батьком. На фотографії, опублікованій із матеріалом, вона зображена разом із чоловіком Ксолані Хузвайо. Видання називає їх дочкою та зятем затриманого бізнесмена.

Джибуті, де стався арешт, TimesLIVE відносить до Східної Африки. Матеріал про цю справу було опубліковано 1 листопада 2026 року. Його автором вказано старшого репортера Айзека Махлангу.

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Незнайомці просять гроші

Після арешту до Кім Хузвайо почали звертатися незнайомі люди з проханнями про гроші. У доступному описі TimesLIVE не пояснює, хто саме звертається до неї та з якою метою.

Причини арешту Кліффа джерело не наводить. Обставини його затримання у виданні характеризують як нез’ясовані.

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