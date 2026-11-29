Південнокорейська компанія KHNP розглядає Hyundai Engineering & Construction та Samsung C&T як можливих виконавців будівельних робіт для двох нових ядерних реакторів на АЕС «Дуковани» в Чехії. За даними Radio Prague International, Чеське телебачення повідомило про це з посиланням на виконавчого віцепрезидента KHNP Чхве Іль Кьона.

Новий тендер на будівельні роботи

У жовтні KHNP завершила переговори з початковим корейським будівельним консорціумом, не досягнувши домовленості. Тепер компанія планує оголосити новий тендер для вибору підрядника.

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KHNP заявляє, що й надалі має намір завершити проєкт відповідно до погодженого графіка та ціни. Визначити виконавця робіт компанія планує до липня наступного року.

Вартість і графік проєкту

Будівництво двох реакторів оцінюють приблизно у 407 мільярдів чеських крон. Це найбільша інвестиція в Чехії. Початок спорудження першого реактора запланований на 2029 рік, а завершення проєкту — на 2036 рік.

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