Південнокорейська нафтопереробна компанія S-Oil завершила будівництво нафтохімічного комплексу Shaheen в Ульсані вартістю 9,26 трлн вон, або $6,9 млрд. Це найбільша інвестиція в нафтохімію в історії Південної Кореї, повідомляє Korea Herald.

Комерційну експлуатацію комплексу планують розпочати у 2027 році після пробних запусків. За даними S-Oil, Shaheen додасть близько 3,2 млн тонн річних виробничих потужностей у нафтохімії та збільшить частку цієї продукції у загальному випуску компанії з 12% до 25%.

Інвестиція Aramco

Церемонія з нагоди завершення проєкту та 50-річчя S-Oil відбулася в Сеулі за участю близько 500 гостей. Серед них були міністр торгівлі, промисловості та ресурсів Південної Кореї Кім Чон Кван, помічник міністра енергетики Саудівської Аравії з питань нафти й газу Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Ібрагім, а також президент і генеральний директор Saudi Aramco Амін Насер.

S-Oil оголосила про інвестицію в Shaheen у листопаді 2022 року під час візиту спадкоємного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана до Південної Кореї. Будівництво почалося у березні 2023 року. Амін Насер назвав Shaheen найбільшою інвестицією Aramco в Південній Кореї. Саудівська державна нафтова компанія вперше інвестувала в S-Oil у 1991 році, а в 2015-му стала її мажоритарним акціонером.

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Виробництво етилену

Комплекс площею 880 тис. квадратних метрів розташований у національному промисловому комплексі Онсан. До його складу входить установка парового крекінгу, яку S-Oil називає найбільшою у світі однолінійною установкою такого типу. Вона зможе виробляти 1,8 млн тонн етилену на рік, а також пропілен і бутадієн. Частину етилену перероблятимуть на поліетилен, який, зокрема, використовують для пакування.

S-Oil очікує, що 83% сировини для комплексу надходитиме з її власних підприємств. У проєкті вперше комерційно застосують технологію Thermal Crude-to-Chemicals, розроблену Aramco та американською Lummus Technology, для перетворення сирої нафти й низьковартісних залишків переробки на нафтохімічну сировину.

Компанія також планує постачати сировину трубопроводами виробникам в Ульсані, які раніше залежали від імпорту, а поліетилен продавати за кордон через афілійовану з Aramco компанію SABIC.

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