Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 5,6%, біржа зупинила програмні торги — Korea Herald
У Південній Кореї фондовий індекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) у перші хвилини торгів у вівторок зріс на 5,6% — до 4974,62 пункту станом на 9:08. За даними Korea Herald, Корейська біржа о 9:06 активувала механізм buy-side sidecar та на п’ять хвилин призупинила програмні торги акціями, що котируються на KOSPI.
Зростання на старті сесії
На відкритті торгів індекс додав 171,62 пункту, або 3,64%, до 4880,16 пункту. Згодом приріст посилився до 263,75 пункту.
Зростання відбулося після нічного підвищення американських фондових індексів і на тлі відновлення оптимізму інвесторів щодо сектору штучного інтелекту після повернення Дженсена Хуанга до керівництва Nvidia. Індекс Dow Jones за ніч піднявся на 3,01%, а технологічний Nasdaq Composite зріс на 6,51%.
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Президент США Дональд Трамп схвально відреагував на рішення Nvidia повернути Хуанга до керівництва, заявивши, що той не становить загрози національній безпеці.
Умови активації sidecar
Механізм buy-side sidecar застосовують, коли ф’ючерсний індекс KOSPI 200 зростає щонайменше на 5% протягом однієї хвилини.
Напередодні KOSPI впав на 3,31% — до 4708,54 пункту. У попередню сесію індекс знизився на 5,21% і опустився нижче позначки 5000 пунктів.