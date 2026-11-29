Південнокорейський півзахисник Лі Кан Ін забив гол у виїзному матчі Атлетіко Мадрид проти Ельче в іспанській Ла Лізі, який мадридці виграли з рахунком 3:2. Це був перший гол 25-річного футболіста за 73 дні та його третє взяття воріт у нинішньому сезоні чемпіонату.

Як повідомляє Korea Herald, матч 14-го туру сезону 2026/27 відбувся на стадіоні Мартінес Вальєро в Ельче. Лі вийшов у стартовому складі Атлетіко в парі з Хуліаном Альваресом в атаці та провів на полі 70 хвилин, після чого його замінив Родріго Мендоса.

Гол на сьомій хвилині

Гості відкрили рахунок на п'ятій хвилині: Алехандро Грімальдо реалізував пенальті. Ще за дві хвилини Лі Кан Ін подвоїв перевагу Атлетіко. Мадридці пресингували суперника поблизу штрафного майданчика Ельче, корейський футболіст перехопив м'яч, увійшов до штрафного та лівою ногою пробив у правий кут воріт.

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До цього Лі востаннє забивав 17 вересня у домашньому матчі Атлетіко проти Осасуни, який завершився перемогою 4:0. Нинішній гол став для нього першим у восьми матчах Ла Ліги та 11 офіційних поєдинках. У сезоні він зіграв у всіх 14 матчах чемпіонату, 11 разів виходив у старті, а також віддав одну результативну передачу.

Атлетіко вийшов на друге місце

Ельче скоротив відставання на 26-й хвилині завдяки голу Мартіма Нету. Перед перервою Альварес знову збільшив перевагу гостей після передачі Алекса Баени — 3:1. На початку другого тайму Буба Сангаре забив другий м'яч Ельче, однак господарям не вдалося зрівняти рахунок.

Після другої поспіль перемоги в Ла Лізі Атлетіко набрав 34 очки та піднявся на друге місце. Відставання від лідера, Барселони, становить два бали. Наступний матч мадридський клуб проведе 3 грудня на виїзді проти Барселони.

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