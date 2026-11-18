Збірна Північної Ірландії зіграла внічию 1:1 з Угорщиною на виїзді, посіла перше місце у групі та здобула підвищення до найвищого дивізіону Ліги націй. Вирішальний для команди Майкла О’Нілла гол на 65-й хвилині забив гравець «Сток Сіті» Джастін Девенні, повідомляє The Guardian.

Нічия в Угорщині принесла перше місце

Угорці відкрили рахунок на 35-й хвилині: Барнабаш Варга реалізував вихід сам на сам із голкіпером Пірсом Чарльзом після помилки захисту. Цей м’яч став першим пропущеним для північноірландської збірної в нинішньому розіграші турніру та на той момент вивів Угорщину на першу позицію в групі.

Невдовзі після того, як Айзек Прайс влучив у штангу, Девенні завдав удару з льоту з-за меж штрафного майданчика й відправив м’яч у верхній лівий кут воріт. Угорщина наприкінці матчу намагалася вирвати перемогу, але команда О’Нілла втримала нічию, яка зберегла за нею перевагу в одне очко.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Норвегія обійшла Данію, Республіка Ірландія вийшла до плейоф

Норвегія здобула путівку до чвертьфіналу завдяки перемозі над Данією. Данці повели 2:0 вже за 14 хвилин після голів Расмуса Гойлунна та П’єр-Еміля Гейб’єрга. Ерлінг Голанд скоротив відставання до перерви, а Мартін Едегор зрівняв рахунок на 83-й хвилині.

У шосту компенсовану хвилину Голанд реалізував пенальті, призначений після рішення VAR про гру рукою Йоакіма Андерсена у штрафному майданчику. Обидві збірні завершили груповий етап із дев’ятьма очками, однак Норвегія випередила Данію за особистими зустрічами, вигравши також попередній матч 3:2.

Збірна Республіки Ірландія перемогла Косово 3:0 на «Авіва Стедіум» і посіла друге місце у своїй групі, що забезпечило їй участь у плейоф за підвищення. Косово з 26-ї хвилини грало в меншості після вилучення Крешніка Хайрізі за гру рукою на лінії воріт. Трой Парротт реалізував два пенальті, а Джек Мойлан забив третій м’яч головою після подачі Ліама Кітчінга.

Читай нас у