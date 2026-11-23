Північна Македонія, яка має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу з 2005 року, досі не відкрила першого з шести переговорних кластерів. Формальні переговори про вступ країна почала у липні 2022 року, однак відкриття першого кластера залежить від ухвалення конституційної поправки про включення болгар до переліку визнаних громад країни, повідомляє Deutsche Welle.

Умова для відкриття кластерів

Поправку погодили в межах компромісу, досягнутого під час головування Франції в ЄС у 2022 році. Тоді Болгарія зняла вето на просування Північної Македонії, але подальші кроки прив’язали до змін у конституції. Для їхнього ухвалення потрібна підтримка двох третин депутатів парламенту, якої поки немає.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у листопаді заявила, що Північна Македонія належить до країн із найвищим рівнем готовності до приведення законодавства у відповідність до норм ЄС. Водночас вона зазначила, що для відкриття першого кластера країна має виконати погоджену конституційну умову.

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Скоп’є вимагає гарантій

Уряд у Скоп’є заявляє про стратегічну мету вступу до ЄС, однак хоче отримати гарантії, що конституційні зміни не спричинять нових вимог з боку Софії. Суперечки між країнами стосуються питань історії, мови та ідентичності.

Президентка Північної Македонії Гордана Силяновська-Давкова заявила про готовність до переговорів із Болгарією та ЄС, але наголосила на необхідності визначеності щодо подальших умов. За даними репрезентативного опитування Інституту демократії Societas Civilis, вступ до ЄС підтримують 71% респондентів, тоді як конституційні зміни — 24%. Серед етнічних македонців підтримка поправок становить 11%.

На тлі застою Північної Македонії Чорногорія може стати 28-м членом ЄС у 2028 році, а Албанія за збереження нинішнього темпу реформ може завершити переговори про вступ до кінця 2027 року.

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