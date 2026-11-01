Північна Територія планує скасувати резерв води для природи — The Guardian

Уряд Північної Території Австралії планує скасувати законодавчу вимогу передбачати у планах розподілу води її резерв для підтримки річок, джерел, водно-болотних угідь та інших залежних від води екосистем. Зміни стосуватимуться правил, які визначають обсяги підземних і поверхневих вод, доступних для використання промисловістю, повідомляє The Guardian.

Запропоновані зміни

Законопроєкт також передбачає скасування правила, за яким загальне споживання води промисловістю не має перевищувати ліміт, установлений у кожному плані розподілу води. Крім того, можуть прибрати вимогу, щоб управління водними ресурсами відповідало таким планам.

Екологічні організації заявили, що документ послабить і визначення «розрахункового сталого обсягу вилучення» — кількості води, яку можна забрати або використати з водного ресурсу. Зміни є частиною ширшого пакета, що також стосується законодавства про морське забруднення, охорону спадщини та видобувну галузь.

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Реакція екологів і влади

Гендиректорка Wilderness Society Кірсті Гоуї назвала ініціативу «екстремальною навіть для уряду CLP Північної Території» та закликала федерального міністра довкілля Мюррея Ватта не надавати території федеральне фінансування водних програм у разі ухвалення законопроєкту.

Центральна земельна рада, яка представляє корінні народи південної частини Північної Території, вважає, що уряд намагається приховано усунути останні гарантії у сфері використання та управління водою. Її виконавчий директор Лес Тернер також послався на рішення Високого суду, який у серпні скасував рішення уряду Північної Території видати ліцензію Singleton Station, визнавши це рішення незаконним.

Міністр довкілля Північної Території Джошуа Берґойн заперечив, що законопроєкт демонтує екологічні гарантії. За його словами, ключова законодавча база щодо екологічних оцінок і дозволів, ліцензій на видобуток, контролю забруднення, водного планування та захисту спадщини залишається чинною.

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