У Великій Британії дослідники з Університету Англія Раскін у Кембриджі проаналізували дані 250 791 дорослого учасника британського проєкту UK Biobank, які вживали алкоголь. Протягом 14 років спостереження вони виявили зв’язок між споживанням пива та міцного алкоголю і підвищеним ризиком гострого ураження нирок, повідомляє The Guardian.

Ризики пива та міцного алкоголю

Люди, які випивали дев’ять одиниць міцного алкоголю на тиждень, мали на 26% вищу ймовірність гострого ураження нирок, ніж ті, хто споживав одну одиницю щотижня. Серед людей, які випивали 24 одиниці пива на тиждень, ризик був на 15% вищим порівняно з тими, хто споживав три одиниці пива.

Автори роботи, опублікованої в журналі Scientific Reports, наголосили, що встановили статистичний зв’язок, а не причинно-наслідкову залежність. Учасники з вищим ризиком гострого ураження нирок також мали вищий рівень С-реактивного білка та підвищену кількість нейтрофілів. Дослідники припустили, що пиво та міцний алкоголь можуть бути пов’язані з ушкодженням нирок через запальні механізми.

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Висновки щодо вина

Споживання менш як 14 одиниць червоного або білого вина на тиждень не пов’язували зі зростанням ризику гострого ураження нирок; у матеріалі зазначено, що воно могло мати захисний ефект. Водночас автори окремо повідомили про захисну тенденцію для червоного вина серед чоловіків і за споживання не більш як 14 одиниць на тиждень. За перевищення цього рівня ризик також виявляли серед людей, які пили вино.

Доктор Рудольф Шутте зазначив, що гостре ураження нирок може призвести до хронічної хвороби нирок, ниркової недостатності та підвищити ризик передчасної смерті. Голова Institute of Alcohol Studies Пітер Райс закликав обережно тлумачити висновки про можливу користь вина, оскільки його споживачі часто мають менше харчових і поведінкових факторів ризику та є заможнішими.

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