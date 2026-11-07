Півзахисник Балеба пропустить кілька тижнів через травму — The Guardian

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Карлос Балеба пропустить кілька тижнів через травму задньої поверхні стегна, якої він зазнав у вівторковому матчі проти «Роми», що завершився перемогою 3:2. Про це заявив Майкл Каррік, повідомляє The Guardian.

За словами Карріка, Балеба точно не зіграє цього тижня та не повернеться до міжнародної паузи, яка розпочинається в понеділок. 22-річний камерунець перейшов до «Манчестер Юнайтед» із «Брайтона» влітку за 70 млн фунтів стерлінгів. До травми він провів сім матчів, уперше зігравши 10 жовтня після відновлення від проблеми з гомілкостопом.

Каррік також повідомив, що Патрік Доргу, який зазнав травми задньої поверхні стегна у складі збірної Данії під час попередньої міжнародної паузи, на початку тижня тренувався з командою. Його участь у матчі на вихідних ще не визначена.

Каррік про відновлення клубу

Перед домашньою грою з «Астон Віллою» Карріка запитали, чи може він досягти на «Олд Траффорд» стандартів Алекса Фергюсона, від призначення якого тренером «Юнайтед» минуло 40 років. Він відповів, що це можливо, але наголосив: успіх потребує часу та поступової побудови команди. Наразі «Манчестер Юнайтед» посідає 17-те місце й випереджає зону вильоту лише за різницею м’ячів.

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Доннарумма збереже місце у складі

Енцо Мареска підтримав воротаря «Манчестер Сіті» Джанлуїджі Доннарумму після помилок у недавніх матчах. Цього сезону голкіпер припустився трьох помилок, які призвели до голів, зокрема в матчі проти «РБ Лейпциг», коли невдало обрав позицію. Мареска заявив, що Доннарумма збереже місце у складі на виїзний матч із «Ноттінгем Форест» у суботу.

Тренер зазначив, що італієць усвідомлює власні помилки, водночас роблячи важливі сейви. «Манчестер Сіті» підходить до гри після двох поспіль поразок у Прем’єр-лізі. Захисник Ніко О’Райлі доступний для команди, однак не потрапив до складу збірної Англії через неповну готовність після проблем зі спиною.

Арсенал і Астон Вілла

Мікель Артета відзначив прагнення Деклана Райса вдосконалювати гру. Півзахисник «Арсеналу» віддав п’ять результативних передач у Прем’єр-лізі цього сезону — найбільше серед усіх гравців — а також забив у Лізі чемпіонів. Райс увійшов до числа п’ятьох футболістів «Арсеналу», викликаних до збірної Англії Томасом Тухелем.

Унаї Емері підтвердив переговори з «Астон Віллою» щодо нового контракту та зміцнення довгострокового проєкту клубу. Чинна угода тренера розрахована до 2029 року. Він повідомив про позитивну зустріч із головою клубу Нассефом Савірісом, під час якої обговорювали розвиток «Вілли», зокрема збільшення бюджету, доходів і плани спорудження нової трибуни на «Вілла Парк».

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