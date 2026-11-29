Півзахисник мюнхенської «Баварії» Конрад Лаймер перенесе операцію після вивиху сухожилля правої щиколотки. Травми він зазнав у матчі чемпіонату Німеччини проти «Гамбурга», який завершився з рахунком 0:0. За даними Channel NewsAsia, клуб повідомив про необхідність хірургічного втручання.

Травма наприкінці матчу

Лаймер вийшов на заміну в другому таймі замість 18-річного Леннарта Карла. На 87-й хвилині він зазнав удару по стопі та був змушений залишити поле.

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Серія без перемог

Нічия з «Гамбургом» продовжила безвиграшну серію команди Венсана Компані в усіх турнірах до трьох матчів. Це була п'ята нічия «Баварії» в поточному сезоні Бундесліги та третя в останніх чотирьох матчах чемпіонату.

Мюнхенський клуб залишається непереможеним у Бундеслізі, однак має на вісім очок менше, ніж на відповідному етапі минулого сезону. Через травми «Баварія» також не може розраховувати на Гаррі Кейна, Майкла Олісе, Джамала Мусіалу та Сержа Гнабрі.

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