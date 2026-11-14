Півзахисник Деклан Райс близький до нового контракту з Арсеналом — BBC Sport

Півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс заявив, що близький до підписання нового контракту з клубом із Великої Британії. Чинна угода 27-річного футболіста розрахована до 2028 року, однак очікується, що він продовжить перебування в команді.

Заява Райса

Перед матчем збірної Англії проти Іспанії Райс сказав, що сподівається на швидке укладення нової угоди. Він також зазначив, що цінує довіру тренера «Арсеналу» та підтримку партнерів по команді.

За даними BBC Sport, новий контракт має зробити Райса одним із найвисокооплачуваніших гравців «Арсеналу» разом із Букайо Сака.

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Контракт і трансфер

Райс перейшов до «Арсеналу» з «Вест Гема» у 2023 році за 105 млн фунтів стерлінгів. Футболіст заявив, що стабільному рівню гри в його кар’єрі сприяла відсутність значних змін. За його словами, він постійно ставить перед собою нові цілі та прагне більшого.

Також Райс наголосив, що можливість не відволікатися на інші питання дає йому змогу зосереджуватися на футболі.

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