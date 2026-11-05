Півзахисник Джек Гріліш пропустить матч Евертона з Ковентрі — BBC Sport

Півзахисник Джек Гріліш не буде доступний «Евертону» в матчі Прем’єр-ліги проти «Ковентрі», який відбудеться у п’ятницю. Головний тренер команди Девід Мойєс підтвердив, що орендований у «Манчестер Сіті» футболіст не зіграє в цій зустрічі.

Пропущені матчі

31-річний Гріліш пропустив два попередні матчі «Евертона» проти «Ньюкасла» — у Прем’єр-лізі та Кубку англійської футбольної ліги. За даними BBC Sport, це сталося після порушення клубної дисципліни.

BBC повідомляє, що ситуація, ймовірно, пов’язана з несанкціонованою відсутністю гравця на тренуванні. У понеділок клуб пояснював його відсутність недостатньою фізичною готовністю, а Мойєс тоді не став коментувати ситуацію.

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Повернення до роботи

Після перемоги над «Ньюкаслом» на «Сент-Джеймс Парк» Мойєс сказав, що Гріліш має майбутнє в «Евертоні», але не назвав термінів його повернення. Перед матчем із «Ковентрі» тренер зазначив, що клуб незабаром знову працюватиме з футболістом, не розкриваючи подальшого плану.

Гріліш востаннє виходив на поле за «Евертон» 17 жовтня в домашньому матчі проти «Челсі». Минулого сезону він забив два м’ячі у 22 матчах за клуб, однак його оренду перервала травма. У нинішньому сезоні хавбек провів шість матчів, а його контракт із «Манчестер Сіті» спливає наприкінці сезону.

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