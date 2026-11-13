Півзахисник Джон Макгінн оформив дубль у переможному матчі Шотландії — Sky Sports News

Збірна Шотландії 13 листопада на стадіоні «Гемпден-Парк» перемогла Північну Македонію з рахунком 2:1 у матчі групи B1 Ліги націй УЄФА. Два м’ячі за господарів забив півзахисник «Астон Вілли» Джон Макгінн, повідомляє Sky Sports News.

Голи після перерви

Перший тайм завершився без голів. Шотландські вболівальники освистали команду, коли вона йшла до роздягальні за нульового рахунку. До перерви небезпечні моменти мали Скотт Мактоміней, Че Адамс і Кіран Тірні, а на початку другого тайму Біллі Гілмор пробив вище воріт після передачі Адамса.

На 54-й хвилині Адамс виграв боротьбу в захисника та вивів Макгінна на ударну позицію, після чого той відкрив рахунок. Уже за три хвилини Елмін Растодер зрівняв його ударом головою після подачі з кутового. Наприкінці матчу Макгінн реалізував пенальті, призначений після порушення правил проти Геннона-Доука.

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Шанси у групі

Перемога зберегла Шотландії шанси посісти друге місце у групі B1 після нічиєї Словенії та Швейцарії. Для цього шотландцям необхідно перемогти Швейцарію в Санкт-Галлені в понеділок і сподіватися на сприятливий для них результат у заключному матчі Північної Македонії.

Головний тренер Шотландії Себастьєн Поконьйолі здобув першу перемогу на «Гемпден-Парку». Капітан команди Енді Робертсон провів 102-й матч за збірну та повторив рекорд за кількістю ігор, який також має сер Кенні Далгліш.

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