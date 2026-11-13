Півзахисник Гріліш вибачився перед фанатами Евертона — BBC Sport

Півзахисник «Евертона» Джек Гріліш попросив вибачення у вболівальників та клубу після того, як пропустив кілька матчів через порушення клубної дисципліни. Футболіст, права на якого належать «Манчестер Сіті», не зіграв у двох зустрічах проти «Ньюкасла» — у Прем'єр-лізі та Кубку англійської ліги, а також у матчі з «Ковентрі» перед міжнародною паузою.

Повернення до команди

Гріліш уперше після пропущених матчів повернувся на поле в четвер. Він узяв участь у перемозі над представником Чемпіоншипу «Дербі Каунті» в матчі за зачиненими дверима.

У сторіз Instagram футболіст повідомив, що радий знову бути з командою після кількох днів тренувань. Він перепросив уболівальників і працівників клубу за те, що не міг допомагати команді останні кілька тижнів, а також заявив, що хоче знову грати перед фанатами у футболці «Евертона».

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Друга оренда

Перед грою з «Ковентрі» головного тренера «Евертона» Девіда Моєса запитали, чи допоможе міжнародна пауза владнати ситуацію з Грілішем. Наставник відповів, що потрібно дочекатися подальшого розвитку подій.

Минулого сезону Гріліш провів за «Евертон» 22 матчі в оренді та забив два голи, однак його період у клубі достроково завершився через травму. Цього сезону 31-річний півзахисник повернувся до команди на другий орендний період і встиг провести шість матчів. Про це повідомляє BBC Sport.

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