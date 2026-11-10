Пізні прийоми їжі пов’язали зі зростанням метаболічних ризиків — News-Medical

Дослідники UTHealth Houston виявили зв’язок між пізнім хронотипом, пізнім часом прийомів їжі та більшою кількістю факторів ризику метаболічного синдрому серед дорослих з ожирінням. Найвищий метаболічний ризик спостерігали в учасників, які поєднували пізній хронотип із нічними прийомами їжі, повідомляє News-Medical.

Режим сну та час харчування

Науковці аналізували два аспекти циркадної поведінки: хронотип — схильність людини раніше прокидатися або пізніше лягати — та час вживання їжі. Учасники з пізнім хронотипом, яких часто називають «совами», частіше мали більше чинників ризику метаболічного синдрому, ніж люди з раннім хронотипом.

Метаболічний синдром — це сукупність станів, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету 2 типу. Автори роботи припускають, що невідповідність між внутрішнім біологічним годинником і повсякденним режимом може бути пов’язана з ризиками для здоров’я через зміни кишкового мікробіому та бар’єрної функції кишечника.

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Ознаки запалення та зміни мікробіому

Для оцінки імунних і метаболічних змін дослідники створили метаболічно-запальний показник. Учасники з вищим метаболічним ризиком мали ознаки підвищеної проникності кишкового бар’єра. За такого стану речовини, які зазвичай залишаються в кишечнику, можуть потрапляти до кровотоку та сприяти запаленню.

Окремо команда вивчала, чи може втручання, спрямоване на мікробіом, покращувати бар’єрну функцію кишечника. В учасників, у яких після такого втручання вона поліпшилася, збільшилася кількість корисних бактерій, що виробляють коротколанцюгові жирні кислоти.

Роботу очолив Фараз Бішехсарі, професор і директор Центру гастроентерологічних досліджень кафедри внутрішньої медицини Медичної школи Макговерна при UTHealth Houston. Дослідження опублікували в журналі iScience.

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