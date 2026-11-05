PKP Cargo в Польщі аналізує оптимізацію зайнятості — RMF24

Керуючий санаційною масою польського вантажного перевізника PKP Cargo аналізує ситуацію в компанії, зокрема можливості оптимізації зайнятості. Масштаби, графік і групи працівників, яких потенційно можуть стосуватися групові звільнення, ще не визначені, повідомляє RMF24.

Реструктуризація компанії

У PKP Cargo заявили, що план реструктуризації передбачає низку заходів для оздоровлення підприємства. Керуючий санаційною масою детально аналізує всі напрями діяльності компанії, зокрема питання зайнятості.

У компанії зазначили, що можливі подальші кроки здійснюватимуть у діалозі з працівниками та представниками профспілок. Про конкретні рішення PKP Cargo обіцяє повідомити після їхнього ухвалення.

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Позиція профспілок

Раніше Kolejowy Portal писав про можливі нові групові звільнення та зміни в системі оплати праці. За інформацією порталу, ці питання обговорювали під час зустрічі керуючого санаційною масою з профспілками.

Профспілкові організації протестують через відсутність прогресу в переговорах щодо колективного трудового договору. Вони також вимагають виплатити близько 20 млн злотих заборгованих соціальних виплат і заявляють, що надалі захищатимуть працівників.

Суд відкрив реструктуризаційне провадження щодо PKP Cargo влітку 2024 року. Тоді правління компанії вирішило провести групові звільнення в підрозділах і центральному офісі, а чисельність персоналу скоротилася на 3665 осіб. У 2025 році компанія звільнила ще 450 працівників, а наприкінці року в ній працювали понад 8 тисяч людей.

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