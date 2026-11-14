План допомоги Судану профінансували на 47% — Deutsche Welle

У Судані план гуманітарної допомоги на суму $2,9 млрд профінансовано лише на 47%, тоді як 33,7 мільйона жителів країни потребують гуманітарної підтримки. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на спільну заяву Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Дефіцит фінансування

Кошти в межах Плану гуманітарних потреб і реагування ООН мають забезпечити життєво необхідною допомогою 20,4 мільйона людей. Водночас нестача фінансування вже виснажила запаси екстреного житла та базових побутових речей, призначених для населення Судану.

Екстреного прихистку та предметів першої потреби потребують 15,4 мільйона людей, проте гуманітарні організації через брак коштів змогли допомогти лише 10% із них. ООН попереджає, що без термінового гнучкого фінансування ще більше сімей залишаться без належного захисту від екстремальних погодних умов, небезпеки, насильства та експлуатації.

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Війна та удари безпілотників

Війна між Збройними силами Судану та воєнізованими Силами швидкої підтримки триває понад три з половиною роки. За цей час близько 8,6 мільйона людей були змушені залишити свої домівки всередині країни, а понад 4,6 мільйона виїхали до сусідніх держав. Ще 5,2 мільйона людей повернулися до регіонів походження, хоча їхні міста та інфраструктура зруйновані.

Доставку допомоги ускладнюють бойові дії, атаки безпілотників і логістичні проблеми. За даними Управління ООН з прав людини, у першій половині 2026 року від ударів дронів загинули щонайменше 1 120 цивільних. Платформа Peace for Sudan повідомила, що лише за перші три тижні жовтня внаслідок атак загинули щонайменше 306 людей.

23 жовтня Велика Британія та ще 31 міжнародний партнер, серед яких Німеччина, закликали сторони війни забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ і припинити атаки на цивільну інфраструктуру. У заяві зазначалося, що 19,5 мільйона людей, або близько 41% населення Судану, потерпають від гострої нестачі продовольства.

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