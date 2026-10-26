План Лахорської дивізії до 2050 року може передбачити штрафи за незаконні забудови — Dawn

У Лахорі, Пакистан, генеральний план Лахорської дивізії до 2050 року може рекомендувати значні штрафи, плату за зміну цільового призначення землі або інші заходи перед легалізацією незаконних житлових схем. Це стосуватиметься забудов, створених у зелених зонах, які згодом урядовими рішеннями перевели до коричневих зон — територій житлового та змішаного використання.

Водночас житлові схеми, що досі розташовані в зелених зонах, не легалізовуватимуть. Як повідомляє Dawn, щодо таких забудов мають вживати заходів.

Санкції для забудовників

Посадовець столичного підрозділу Управління розвитку Лахора пояснив виданню, що в багатьох незаконних житлових схемах власники ділянок швидко звели будинки й оселилися в них. Також там облаштували комерційні об’єкти для потреб мешканців.

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Після переведення частини зелених зон до категорії житлового та змішаного використання законні забудовники зіткнулися з труднощами під час продажу ділянок. За словами посадовця, вони купували землю за вищими цінами та вкладали кошти в її освоєння. Запропоновані санкції мають покарати девелоперів, які забудовували зелені зони до зміни їхнього статусу, і захистити інтереси тих, хто розвивав проєкти законно.

Статус плану

У лютому керівний орган Управління розвитку Лахора дозволив столичному підрозділу завершити роботу над планом після переговорів із консультантами щодо витрат у 320 млн пакистанських рупій. Нині питання міського планування регіону регулює переглянутий план Лахорської дивізії 2016 року.

План до 2050 року завершили у 2022 році, однак його оскаржили у Високому суді Лахора, який у січні 2023 року призупинив його дію. Документ передбачає новий міський центр у Гульберзі та охоплює Лахор, Шейхупуру, Касур і Нанкана-Сахіб. Минулого тижня екологічний департамент спільно з Управлінням розвитку Лахора провів громадські слухання щодо екологічних аспектів проєкту.

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