Голова Бюджетного комітету Сенату США, республіканець Рон Джонсон, 18 листопада запропонував після вичерпання резервів пенсійного трастового фонду Social Security переказувати до нього кошти із загального фонду Казначейства США. За задумом автора, це дасть змогу зберегти повний обсяг виплат отримувачам, повідомляє Fortune.

Ризик скорочення виплат

Резерви пенсійного трастового фонду можуть вичерпатися менш ніж за шість років. За чинним законодавством це спричинило б автоматичне скорочення виплат приблизно на 22%, оскільки програма може виплачувати лише кошти, наявні у фонді.

За даними Комітету за відповідальний федеральний бюджет (CRFB), таке скорочення означало б для середнього отримувача приблизно на $500 менше щомісяця. Виплати Social Security отримують близько 70 млн людей.

Оцінка CRFB

CRFB називає ініціативу Stop Scaring Seniors Act. За оцінкою організації, фінансування виплат із загального фонду після вичерпання резервів може збільшити національний борг США на $190 трлн протягом 75 років у цінах із поправкою на інфляцію. Це дорівнює 165% ВВП.

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Президентка CRFB Мая Макгінес заявила, що розглядає законопроєкт як цинічне загравання, яке уникає реальних рішень щодо майбутнього Social Security. Вона також припустила, що саме ухвалення такої ініціативи могло б стривожити ринок облігацій і спричинити фінансові потрясіння.

У попередньому аналізі CRFB зазначалося, що фінансування Social Security із загальних доходів держави може підвищити відсоткові ставки приблизно на 2,6 відсоткового пункту порівняно зі збереженням механізму трастового фонду.

Позиція сенатора

Джонсон стверджує, що американців вводили в оману щодо фінансування Social Security. У звіті Бюджетного комітету Сенату, оприлюдненому того самого дня, прогнозується дефіцит програми приблизно на $511 млрд до 2032 року.

За словами сенатора, внески працівників уже витратили на виплати чинним отримувачам або інші державні програми, а майбутні виплати фінансуватимуться коштом наступних поколінь працівників і запозичень. Макгінес погодилася, що проблему загального бюджетного дефіциту слід розв'язувати, але наголосила: запропонований закон не усуває проблеми фінансування Social Security та водночас нарощує борг.

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