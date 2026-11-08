Планетологиня створила модель Землі без життя для пошуку планет із життям — Space.com

Планетологиня Саманта Гілберт-Джанізек розробила комп’ютерну модель, яка відтворює розвиток Землі або іншої кам’янистої планети за відсутності життя. Інструмент має допомогти астрономам відрізняти планети, де може існувати життя, від придатних для життя, але безжиттєвих світів, повідомляє Space.com.

Живі організми можуть змінювати склад атмосфери планети, виробляючи гази внаслідок біохімічних процесів. Водночас деякі з цих газів здатні виникати і без участі життя — через геологічні процеси. Тому самого виявлення певних газів в атмосфері недостатньо, щоб підтвердити наявність життя на далекій планеті.

Модель планети без життя

Гілберт-Джанізек, яка проводила дослідження під час навчання в аспірантурі Вашингтонського університету, розширила модель, раніше створену планетологом Рорі Барнсом. Попередня версія описувала ядро, мантію та кору планети, а нова також враховує її поверхню й атмосферу.

Модель імітує 19 характеристик кам’янистої планети, не пов’язаних із життям. Зокрема, вона враховує кількість тепла, яке планета отримує від своєї зорі, перенесення тепла й хімічних речовин від ядра до поверхні та виділення газів із надр.

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Як один зі сценаріїв дослідниця змоделювала розвиток Землі, на якій життя ніколи не виникло. Симуляція охопила період від формування Землі 4,5 млрд років тому до 500 млн років у майбутньому. Результатом стала безжиттєва планета, яка все одно мала океани та атмосферу.

Порівняння зі спостереженнями

Дослідники зможуть підставляти у модель властивості конкретних екзопланет і порівнювати розраховану атмосферу зі спектроскопічними спостереженнями. Джерелами таких даних можуть бути космічний телескоп Джеймса Вебба, майбутні наземні телескопи діаметром понад 30 метрів і запланована NASA обсерваторія Habitable Worlds Observatory.

Якщо атмосфера змодельованої безжиттєвої планети збігатиметься зі спостереженнями, її склад, імовірно, можна буде пояснити без життя у відомому нам вигляді. Якщо ж модель не відповідатиме реальним даним, це може вказувати на можливий вплив життя на атмосферу, але не буде остаточним доказом його існування. Опис моделі опублікували в журналі The Planetary Science Journal.

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