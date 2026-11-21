Платформа Etsy заявила, що не використовуватиме контент продавців для навчання моделей штучного інтелекту, створених для копіювання їхніх оригінальних робіт або заміни творчості. Роз’яснення компанія оприлюднила після того, як частина продавців почала залишати майданчик через оновлення Умов користування, повідомляє Engadget.

Нова умова щодо ШІ

У новій редакції правил Etsy зазначила, що компанія, її сторонні партнери та постачальники послуг матимуть право використовувати контент продавців для розробки, навчання, тестування та вдосконалення технологій штучного інтелекту й машинного навчання. Ця умова має набути чинності 16 грудня разом з іншими змінами правил платформи.

Продавці виробів ручної роботи побоювалися, що їхні мистецькі та інші творчі роботи можуть використовуватися для навчання ШІ. Віцепрезидент Etsy з операційної діяльності Джеймс Оссман заявив, що нове формулювання лише уточнює, як платформа вже застосовує ШІ у своєму маркетплейсі. За його словами, контент належить продавцям, а Etsy не вважає їхні роботи власними й не надає іншим права вважати їх такими.

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Як Etsy застосовує ШІ

Оссман пояснив, що Etsy використовує контент продавців для автоматичного перекладу описів товарів і просування їхніх оголошень у маркетингових кампаніях. Компанія також навчає моделі для створення інструментів, які допомагають продавцям стежити за показниками магазинів, оптимізувати оголошення та отримувати статистику.

За словами Оссмана, Etsy забороняє ШІ-ботам збирати дані з оголошень для навчання моделей. Водночас платформа надає окремим стороннім партнерам доступ до контенту продавців — зокрема сервісам для виявлення шахрайства та партнерам, які допомагають покупцям знаходити товари продавців поза Etsy. Платформа також зазнає критики через велику кількість масово вироблених і дропшипінгових товарів у її каталозі.

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