Платформа фанфіків AO3 відновила роботу після двотижневого збою — Engadget

Платформа фанфіків Archive of Our Own (AO3) відновила роботу після двотижневого простою, однак частина її функцій поки недоступна. Некомерційна Organization for Transformative Works (OTW), що керує сервісом, пішла на ці обмеження, аби повернути сайт раніше від попередньо заявленого максимального чотиритижневого терміну, повідомляє Engadget.

Які функції обмежили

Наразі користувачі не можуть використовувати іконки та імпортувати роботи із зовнішніх джерел. Завантаження творів доступне лише у форматі HTML. В OTW заявили, що ці можливості відновлять, а жодних іконок користувачів не видаляли.

Після повернення AO3 у мережу відвідувачі можуть стикатися із затримками під час завантаження сторінок. Організація пояснила це навмисним заходом для керування трафіком і порадила оновлювати сторінку та повторювати спробу.

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Дані користувачів і чернетки

За даними OTW, твори, закладки, позначки kudos та інші дані користувачів збережені. Під час простою організація також призупинила автоматичне видалення чернеток. Користувачам рекомендували увійти до своїх акаунтів і перевірити їх, оскільки з 29 листопада механізм знову видалятиме чернетки, яким понад 30 днів.

AO3 вимкнули наприкінці жовтня після виявлення ознак інциденту безпеки. OTW не розкриває подробиць змін, запроваджених для реагування на інцидент, але повідомила про співпрацю з компанією з безпеки. Організація зазначила, що не має підстав вважати базу даних користувачів скомпрометованою, хоча не може цілком виключити таку можливість. Користувачам порадили змінити паролі, оновити прив’язані електронні адреси та змінити паролі на інших сайтах, де використовувався той самий пароль.

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