Платформа Pinterest розширила інструменти батьківського контролю та додала можливість визначати, скільки контенту, згенерованого штучним інтелектом, бачитимуть підлітки. Про це повідомляє TechCrunch. Нова опція доповнює налаштування, що дають змогу керувати сповіщеннями та автоматичним відтворенням відео.

Контроль над рекомендаціями

За даними видання, Pinterest стала однією з перших великих соціальних платформ, які надали батькам контроль не лише над окремими функціями ШІ, а й над обсягом згенерованих ШІ матеріалів у користувацькому досвіді, зокрема у стрічках і рекомендаціях.

Інші платформи переважно обмежували доступ неповнолітніх до конкретних інструментів на базі ШІ. Наприклад, Snap додала батьківське налаштування, яке не дозволяє її ШІ-чатботу відповідати підліткам. Meta раніше глобально призупинила доступ підлітків до наявних ШІ-персонажів, переробляючи продукт з урахуванням відгуків батьків.

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Інші нові налаштування

У WhatsApp батьки вже можуть коригувати рівень доступу підлітків до Meta AI — зокрема використання ШІ для створення контенту або отримання відповідей на запитання. Водночас інструментів для контролю згенерованого ШІ наповнення рекомендаційних стрічок у соціальних мережах загалом небагато.

Pinterest запровадила налаштування для обмеження контенту, зміненого ШІ, у 2025 році, однак такі матеріали все одно потрапляли до стрічок користувачів навіть за увімкненої опції. Серед інших нововведень — можливість вимкнути автозапуск відео, налаштувати обсяг push-, браузерних, внутрішніх та email-сповіщень, а також оновлена сторінка батьківського контролю, де можна налаштовувати параметри персоналізованої реклами.

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