У США платформа ринків прогнозів Kalshi планує протягом найближчих місяців запустити торгівлю акціями. Про це CNBC повідомила людина, обізнана з планами компанії.

Вихід на традиційний фінансовий ринок

Торгівля акціями стане наймасштабнішим кроком Kalshi у розширенні діяльності за межі ринків прогнозів до традиційних фінансових інструментів. Значну частину торгів на платформі нині становлять спортивні контракти. Через них Kalshi стикається з дедалі більшою кількістю юридичних викликів з боку штатів США та законодавців.

За даними CNBC, можливість пропонувати торгівлю акціями Kalshi отримала після придбання в липні брокерсько-дилерської компанії FB Securities. Її заснували в Делавері у 2024 році, а в грудні 2025 року компанія зареєструвалася в Комісії з цінних паперів і бірж США. FB Securities не відповіла на запит про коментар.

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Ф'ючерси на метали та криптовалюти

У вересні Kalshi представила безстрокові ф'ючерси, прив'язані до дорогоцінних металів, зокрема золота й срібла. Перед цим, у липні, компанія подала до Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США заявку щодо пропозиції інструментів поза межами контрактів на події. Наприкінці травня платформа також отримала схвалення на лістинг безстрокових ф'ючерсів, прив'язаних до криптовалют.

Першою про намір Kalshi запровадити торгівлю акціями повідомила The Wall Street Journal. Акції Robinhood, яка поєднує торгівлю акціями з деякими ринками прогнозів, у понеділок закрилися зі зниженням на 7,8% на тлі ширшого розпродажу на ринку.

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