Китайська платформа електронної комерції Temu зобов’язалася привести частину своїх комерційних практик у відповідність до законодавства ЄС про захист прав споживачів. Про це повідомила Європейська комісія, передає Cyprus Mail.

Які практики змінить платформа

Зобов’язання Temu стосуються широкого спектра практик, які, за оцінкою Єврокомісії, можуть вводити покупців в оману або неналежно впливати на рішення про придбання товарів. Серед них названо фальшиві знижки, фальшиві відгуки, нав’язливі продажі, примусову гейміфікацію, а також відсутню чи оманливу інформацію.

Компанія, що належить PDD Holdings, заявила про намір зробити інформацію про підтримку клієнтів, ціни, екологічні твердження та оформлення замовлення більш зрозумілою й доступною. Temu також має спростити процедуру повернення коштів.

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Контроль і можливі штрафи

Зокрема, платформа зобов’язалася відмовитися від елементів примусової гейміфікації, таких як обертання колеса для отримання доступу до маркетплейсу, а також від повідомлень, пов’язаних із нав’язливими продажами.

Держави-члени ЄС контролюватимуть виконання Temu взятих зобов’язань. Їхнє невиконання може призвести до штрафу в розмірі 4% або більше від річного обороту компанії у відповідних державах-членах.

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