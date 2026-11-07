Плавчиня Джонсон здобула два золота в Канкуні — ABC News Australia

Австралійська плавчиня Моеша Джонсон здобула дві золоті медалі на стартовому етапі Кубка світу з плавання на відкритій воді в мексиканському Канкуні. Вона перемогла на дистанції 10 км і в гонці на вибування на 3 км, повідомляє ABC News Australia.

Перемога на 10 кілометрів

У запливі на 10 км Джонсон спершу виграла спринтерське коло, за що отримала бонус у 1 тисячу доларів США. Після цього спортсменка повернулася до основної групи, а згодом знову вийшла вперед і фінішувала з перевагою у 13 секунд над японкою Айрі Ебіною та італійкою Джиневрою Таддеуччі.

Після фінішу Джонсон сказала World Aquatics, що на початку сезону ще не має значного обсягу тренувань на витривалість. За її словами, під час дистанції вона хотіла попрацювати над навичками плавання на відкритій воді та діями в групі. Дебютантка Кубка світу, 22-річна австралійка Жаклін Девісон-Макговерн, посіла сьоме місце.

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Друга медаль за вихідні

У гонці на вибування на 3 км Джонсон стала найкращою на всіх трьох етапах: виграла заплив на 1500 м, півфінал на 1000 м і фінальний ривок на 500 м. Так спортсменка розпочала кампанію Кубка світу сезону 2026/27 двома перемогами.

У попередньому сезоні Джонсон виграла всі старти Кубка світу з плавання на відкритій воді, у яких брала участь, а також змагання Pan Pacs у Каліфорнії. Наступний етап Кубка світу запланований на 19 і 20 березня 2027 року в Сомабеї, Єгипет.

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