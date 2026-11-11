Плавчиня Татьяна Сміт представлятиме Нідерланди — BBC Sport

Південноафриканська плавчиня Татьяна Сміт, найтитулованіша олімпійська спортсменка ПАР, оголосила, що надалі представлятиме Нідерланди на міжнародних змаганнях. Під час оголошення 29-річна спортсменка не стримала сліз, повідомляє BBC Sport.

Подвійне громадянство

Сміт має подвійне громадянство, оскільки її батько є нідерландцем. Плавчиня заявила, що завжди була і нідерландкою, і південноафриканкою. За її словами, виступи за Нідерланди дадуть можливість пізнати частину її ідентичності та спадщини через спорт.

Вона також зазначила, що цей крок може допомогти їй побудувати більш сталу кар’єру. Сміт пояснила, що фінансові й практичні труднощі у плаванні були серед причин, через які її попередню кар’єру було важко підтримувати. Раніше спортсменка говорила, що на її рішення піти зі спорту вплинули фінансові проблеми, зокрема суперечка з федерацією плавання ПАР щодо призових.

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Повернення до змагань

Після Олімпіади 2024 року в Парижі Сміт завершила кар’єру, однак у вересні вирішила повернутися до змагань. Вона сподівається виступити на дистанції 50 метрів брасом, яка вперше увійде до олімпійської програми на Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

На Олімпіаді в Токіо 2021 року Сміт здобула золото на дистанції 200 метрів брасом і срібло на 100 метрах. На Іграх 2024 року вона виграла золоту медаль на 100 метрах і срібну — на 200 метрах. У 2018–2023 роках плавчиня також виборола чотири золоті медалі чемпіонатів світу та Ігор Співдружності.

Сміт продовжить жити й тренуватися у ПАР. Її перший виступ у складі збірної Нідерландів має відбутися на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді, запланованому на 1–6 грудня.

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