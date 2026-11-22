Британський плавець на витривалість Льюїс П'ю завершив триденний заплив Ормузькою протокою, подолавши близько 15 кілометрів. Він стартував 15 листопада з півострова Мусандам і до 18 листопада обігнув мис Ормуз, повідомляє The National.

Заплив на тлі атак на судна

56-річний П'ю, який є Покровителем океанів ООН, заявив, що вирішив провести заплив, аби привернути увагу до екологічних наслідків війни в Ірані для суші та вод регіону.

За словами спортсмена, через 30 хвилин після початку запливу за кілька кілометрів від нього був уражений нафтовий танкер. У дописі в соцмережі X П'ю написав: «Вибухи стрясали море навколо мене. Протягом наступних днів я бачив подальші атаки на комерційне судноплавство та судна, охоплені полум'ям».

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Запах хімікатів у протоці

П'ю плив лише у плавках, окулярах і шапочці з логотипом ООН, роблячи зупинки дорогою. Він описав умови у протоці як «різкий запах хімікатів».

Після завершення запливу спортсмен закликав: «Зупиніть бойові дії. Відкрийте протоку. Очистіть забруднення». Видання зазначає, що від початку конфлікту 28 лютого в регіоні повідомляли про понад 130 атак на комерційні судна. Іран останніми тижнями заявляв про серію атак на кораблі в Ормузькій протоці та біля узбережжя Оману й ОАЕ, часто покладаючи на операторів відповідальність за зіткнення суден із морськими мінами.

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