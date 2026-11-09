Плей-оф студентського футболу США розширять до 24 команд — The Guardian

У США плей-оф студентського американського футболу College Football Playoff із наступного сезону складатиметься з 24 команд замість 12. Рішення також покладе край тридцятирічній практиці проведення матчів за титули конференцій Power Four, повідомляє The Guardian.

Новий формат турніру

П’ять команд отримуватимуть автоматичні путівки: чемпіони чотирьох конференцій Power Four — SEC, Big Ten, Big 12 та ACC — а також найвище в рейтингу представник менших конференцій Group of Six. Ще 19 учасників визначатиме відбіркова комісія.

Вісім команд із найвищими посівами пропускатимуть перший раунд. Плей-оф стартуватиме у другі вихідні грудня, а матчі перших двох раундів відбуватимуться на кампусах учасників. Традиційний матч Army–Navy проводитимуть у перші вихідні грудня — у час, який раніше відводили для матчів за титули конференцій.

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Нова угода з ESPN

Керівники коледжів оголосили про формат після того, як ESPN погодилася переглянути контракт і додати 11 матчів. Умови угоди не розголошувалися, однак телеканал повідомив, що вона розрахована на п’ять років і передбачає додаткові 1,7 млрд доларів понад чинний контракт на 7,8 млрд доларів, розрахований до сезону 2031 року.

За даними видання, доходи від нових матчів, як очікується, компенсують приблизно 345 млн доларів, у які оцінювали матчі за титули конференцій Power Four. Президент Університету штату Міссісіпі та голова ради CFP Марк Кінум заявив, що розширення плей-оф дасть можливість долучитися більшій кількості програм, студентів-спортсменів і вболівальників.

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