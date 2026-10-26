Племінні лідери Белуджистану виступили проти скасування системи сардарів — Dawn

У Кветті, Пакистан, племінні лідери виступили проти ініціативи скасувати традиційні системи сардарів і навабів через резолюцію провінційної асамблеї. Вони заявили, що такий документ не може ліквідувати систему, яка, за їхніми словами, існує століттями.

Як повідомляє Dawn, представники племен на пресконференції в неділю повідомили, що до асамблеї Белуджистану внесли резолюцію про скасування цих систем. Вони наголосили, що статус сардара є традиційним і спадковим, а не лише офіційним призначенням.

Аргументи племінних лідерів

Наваб Мухаммад Хан Шахвані заявив, що проступки окремого племінного вождя або його соратника не мають бути приводом для засудження всієї системи. За його словами, племінні лідери розв’язували суперечки за взаємною згодою сторін, а в окремих випадках накладали штрафи, щоб запобігти подальшому насильству.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представники племен стверджують, що такий механізм упродовж поколінь забезпечував доступне й недороге розв’язання спорів. Вони закликали владу пояснити підстави для скасування традиційної системи та надати докази її шкідливості.

Вимога посилити державні інституції

Шахвані зазначив, що підтримання правопорядку, безпеки, миру, надання базових послуг і швидкого доступного правосуддя є обов’язком держави. На його думку, влада має спершу поліпшити управління та зміцнити довіру громадян, а вже потім розглядати зміни до племінного устрою.

Сардар Камал Хан Бангулзай також заявив, що однієї резолюції асамблеї недостатньо для ліквідації систем сардарів і навабів. Він додав, що в разі їх скасування уряд повинен зміцнити формальну судову систему, аби люди й надалі мали швидкий і фінансово доступний доступ до правосуддя. Окремо він заявив, що через безпекову ситуацію в Белуджистані племінні вожді та інші впливові діячі не можуть вільно пересуватися за межами Кветти.

Читай нас у