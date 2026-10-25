Пляж Нахун у ПАР залишається закритим після появи акули — TimesLIVE

Пляж Нахун у місті КуГомпо, колишньому Іст-Лондоні, у ПАР залишається тимчасово закритим після нового повідомлення про появу акули в неділю вранці. Влада закликала відвідувачів не заходити у воду до окремого повідомлення.

Запобіжний захід

Метрополітенський муніципалітет Баффало-Сіті заявив, що закриття є запобіжним заходом для захисту населення. Відпочивальників і купальників також попросили виконувати вказівки працівників пляжу, повідомляє TimesLIVE.

Термінів відновлення доступу до пляжу муніципалітет не назвав. Нові повідомлення обіцяють оприлюднити, коли влада вважатиме повернення людей у воду безпечним.

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Закриття після нападу

Нове повідомлення про акулу на Нахуні надійшло через кілька днів після загибелі 65-річної жінки внаслідок нападу акули на пляжі Орієнт 20 жовтня. Після цього інциденту влада закривала пляжі Орієнт та Істерн для оцінки ризиків.

24 жовтня муніципалітет повідомив про відновлення доступу до пляжів Орієнт та Істерн після перевірок безпеки. Водночас Нахун закрили через окреме повідомлення про акулу. У січні 2025 року цей пляж також тимчасово закривали після появи акули; тоді муніципалітет і Національний інститут морського порятунку провели пошуки та повідомили, що територія була чистою.

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